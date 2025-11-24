Enter for a chance to win in one of 2 draws on Dec 19th in the noon hour, the 989 XFM Cash For Christmas. Someone will be very very happy.
Link below:
Powered By:BABIN’S SERVICE CENTER LENNOX PASSAGE, DeCOSTE INTERIORS ANTIGONISH, HAWTHORNE CONVENIENCE ANTIGONISH, MONASTERY PETRO CAN, SAINT F X STORE ST FX UNIVERSITY, INGLIS JEWELLERS NEW GLASGOW, CELTIC SISTERS GIFT SHOP AULD’S COVE, EASTERN 2.0 WASTE SYSTEMS ANTIGONISH, TNB PLUMBING HEATING AND AIR, OK TIRE ANTIGONISH, REDISCOVER HEARING ANTIGONISH, MASTER DRIVING SCHOOL ANTIGONISH, SPEEDY AUTO GLASS FORMERALLY APPLE AUTO GLASS ANTIGONISH, AND CEILIDH HONDA POWERHOUSE NEW GLASGOW — ONE ENTRY PER HOUSEHOLD PLEASE