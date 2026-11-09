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Dean Brody with The Reklaws Saturday November 28 in Halifax

Nov 9, 2026 | Contests, Slider

DEAN BRODY IS HEADING TO HALIFAX SATURDAY NOVEMBER 28TH . SCOTIABANK CENTER IS WHERE THIS 16 TIME WINNER OF CANADIAN COUNTRY MUSIC AWARDS WILL BE HANGING HIS HAT FOR A GREAT SHOW, AND HE’S BRING THE REKLAWS ALONG, THEY’VE BEEN MAKING CROWDS ROAR FOR ALMOST 10 YEARS.

989 XFM HAS A PAIR OF TICKETS TO GIVE TO YOU, FILL OUT THE INFORMATION ON OUR CONTEST PAGE AND YOU AND A FRIEND COULD BE ENJOYING THIS SHOW.

BROUGHT TO YOU BY THE BRICK STELLARTON ROAD NEW GLASGOW AND WINMAR PROPERTY RESTORATION ANTIGONISH AND NEW GLASGOW.

    By submitting your entry you acknowledge that you have read and agree to the 989 XFM Contest Rules.

    Other Contests | Slider Stories

    NEW FACEBOOK PAGE titled “989 XFM Announcers”

    Aug 14, 2023

    Hi everyone, we’ve started a NEW “NON NEWS” Facebook page to continue giving you contest opportunities, and keep you up to date on community events, post pictures of those events, along with almost everything else we offered on our previous page

    Canadian Radio Awards: 989 XFM Small Market Station of The Year

    Broadcast Dialogue has announced the winners of the inaugural Canadian Radio Awards, which we’ve dubbed “The Howards” after our publisher emeritus Howard Christensen.

    When Howard, a radio veteran and one of the original Broadcast News anchors, founded Broadcast Dialogue in 1992, he saw a need for both timely delivery of Canadian broadcast industry news, but also recognized the importance of creating a sense of community.

    989 XFM is very proud to be the winner of the 2020 Station of Year – Small Market award.