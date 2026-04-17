Smile Cookie Campaign at Antigonish Tim Hortons to Support the Naomi Society

The Naomi Society partnered with Tim Hortons for this spring’s Smile Cookie campaign, running from April 27 to May 3, 2026. All proceeds from Smile Cookie sales at participating Antigonish Tim Hortons locations will support the Naomi Society.
The Naomi Society thanked Tim Hortons for their continued generosity and community spirit.
During the campaign week, community members can support Naomi Society’s work by visiting their local Tim Hortons to purchase Smile Cookies and Smile Cookie plushies. Local businesses, schools, and organizations are also encouraged to place bulk orders.
Order forms for bulk Smile Cookie and plushie purchases are available through Tim Hortons website and social media pages or by visiting your local Tim’s.